PATERNÒ: INCENDIO ALL'INTERNO DEL VELODROMO

***FLASH***Grosso incendio in corso in questi minuti all'interno del velodromo di Paterno.Ignote ancora le cause.Sul posto i vigili del fuoco del nostro distaccamento ed i CarabinieriIn aggiornamento

10 maggio 2019 22:45
