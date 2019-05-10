PATERNÒ: INCENDIO ALL'INTERNO DEL VELODROMO
***FLASH***Grosso incendio in corso in questi minuti all'interno del velodromo di Paterno.Ignote ancora le cause.Sul posto i vigili del fuoco del nostro distaccamento ed i CarabinieriIn aggiornamento
A cura di Redazione
10 maggio 2019 22:45
In aggiornamento