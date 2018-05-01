95047

PATERNO’ INCENDIO DI STERPAGLIE AL CORSO ITALIA – FOTO

A cura di Redazione Redazione
01 maggio 2018 15:58
News
Incendio di sterpaglie intorno alle ore 15 al corso Italia , sotto il ponte

La nube di fumo visibile da diversi km di distanza

Il fumo che si è sprigionato da alcuni cespugli,  ha subito messo in allerta i residenti del luogo che hanno immediatamente avvertito i Vigili del Fuoco

Fortunatamente non ci sono state danni a persone.

