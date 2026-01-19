PATERNO'. Incendio in abitazione, momenti di paura in via Arno: una donna portata in ospedale

Momenti di forte apprensione questa mattina, intorno alle ore 10.30, a Paternò, in via Arno, dove si è sviluppato un incendio all’interno di un’abitazione per cause che, al momento, restano ancora da...

Momenti di forte apprensione questa mattina, intorno alle ore 10.30, a Paternò, in via Arno, dove si è sviluppato un incendio all’interno di un’abitazione per cause che, al momento, restano ancora da accertare.

Allertati immediatamente i vigili del fuoco, che sono intervenuti sul posto riuscendo a domare le fiamme dopo un paio d’ore di lavoro e a mettere in sicurezza l’appartamento e l’area circostante.

Le operazioni si sono rivelate particolarmente delicate per la presenza, all’interno dell’abitazione, di bombole di gas e di ossigeno, che avrebbero potuto aggravare ulteriormente la situazione. A supporto delle squadre locali è giunta anche un’autobotte proveniente da Catania.

Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza del 118.

A causa del denso fumo sprigionatosi dall’incendio, una donna di 70 anni che si trovava all’interno dell’abitazione è rimasta intossicata. Sul posto, in via Arno, è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure alla donna.

Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma per precauzione è stata comunque trasportata presso il presidio ospedaliero di Paternò per ulteriori accertamenti.

Per consentire le operazioni di soccorso in sicurezza, il tratto di via Arno interessato dall’intervento è stato e rimasto chiuso al traffico per diverse ore.