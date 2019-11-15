PATERNÒ: INCENDIO IN UN TERRAZZO ALL'ALBA

Tanta paura ma per fortuna senza danni per le persone questa mattina intorno alle ore 4.Per cause in via d'accertamento, si è verificato un incendio in un terrazzo di una palazzina in via Po'.Le fiamm...

Per cause in via d'accertamento, si è verificato un incendio in un terrazzo di una palazzina in via Po'.

Le fiamme molto probabilmente sono scaturite dal forno e si sono estese, anche al resto delle suppellettili sistemate sul terrazzo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, con il supporto dell’autoscala proveniente dal Comando Provinciale di Catania, che hanno domato l'incendio e messo in sicurezza la struttura e l'area circostante.