PATERNÒ: INCENDIO IN UN'ABITAZIONE, PER FORTUNA NESSUNO ERA IN CASA

Intervento dei vigili del fuoco oggi, mercoledi 14 agosto, a Paternò per l'incendio di un'abitazione.

L'allarme è scattato poco dopo le 15.15 in via Istria, zona via Sardegna, e sul posto è stata immediatamente inviata la squadra dei VVF del distaccamento di Paternò.

Tanta paura per il vicinato, perché si pensava che all'interno ci poteva essere la presenza di persone, fortunatamente poco dopo si è capito che non vi fossero persone rimaste intrappolate in casa.

Sul posto in via precauzionale intervenuta pure un ambulanza del 118

Alla fine tantissimo fumo nero che ha invaso l’abitazione, arrecando gravi danni per l'immobile, ma nessun ferito o intossicato.

Ancora ignote le cause che hanno causato l'incendio, controlli sono stati effettuati dalla squadra dei vigili del fuoco, ma nulla è trapelato.