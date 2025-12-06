Paternò, incidente in piazza Santa Barbara: 65enne trovato ubriaco alla guida, denunciato e auto sequestrata

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò hanno denunciato un 65enne paternese per guida in stato di ebbrezza.L’intervento è scattato nella notte, quando la Centrale Operativa ha...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò hanno denunciato un 65enne paternese per guida in stato di ebbrezza.

L’intervento è scattato nella notte, quando la Centrale Operativa ha segnalato un diverbio tra due automobilisti coinvolti in un incidente in Piazza Santa Barbara.

Giunti sul posto, i militari hanno identificato conducenti e passeggeri delle due vetture, ma uno dei due, il 65enne, ha continuato a mostrarsi particolarmente agitato, alzando la voce senza motivo.

L’uomo presentava inoltre evidenti sintomi riconducibili all’abuso di alcool: alito vinoso, occhi lucidi, difficoltà nell’articolare frasi e scarsa reattività agli stimoli. Per questo è stato sottoposto all’accertamento con l’etilometro in dotazione al Nucleo Radiomobile.

Il test, eseguito due volte a distanza di almeno cinque minuti, ha rilevato valori rispettivamente pari a 1,56 g/l e 1,53 g/l. Un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l — come previsto dalla normativa — rientra nella fascia più grave, con sanzioni che comprendono arresto fino a un anno, pesanti ammende, sospensione della patente fino a due anni e confisca del veicolo se di proprietà del conducente. In caso di recidiva, è prevista anche la revoca della patente.

Sulla base degli elementi raccolti, da verificare in sede giudiziaria, il 65enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per violazione dell’art. 186, comma 2, lett. c, del Codice della Strada, fermo restando il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

La patente è stata ritirata e inviata alla Prefettura competente, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca, in applicazione dell’art. 224-ter del Codice della Strada.