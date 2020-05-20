95047

PATERNO' - INCIDENTE IN VIA CAMPANIA, UN FERITO

Incidente nel primo pomeriggio di oggi a Paternò.Il sinistro si è verificato intorno alle ore 15.30, nell'incrocio tra via Campania e via Venezia.Per cause in via d'accertamento si sono scontrati due...

A cura di Redazione Redazione
20 maggio 2020 20:19
PATERNO' - INCIDENTE IN VIA CAMPANIA, UN FERITO -
Cronaca
Condividi

Incidente nel primo pomeriggio di oggi a Paternò.

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 15.30, nell'incrocio tra via Campania e via Venezia.

Per cause in via d'accertamento si sono scontrati due autovetture, una Smart ed un Fiat Doblò.

Nell'impatto ferito in modo non grave,  il conducente del Doblò

Sul posto è subito giunta un’ambulanza del 118 attivata attraverso una chiamata al Nue 112, che ha immediatamente soccorso il mal capitato trasportandolo in ospedale per le necessarie cure.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047