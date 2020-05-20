PATERNO' - INCIDENTE IN VIA CAMPANIA, UN FERITO
Incidente nel primo pomeriggio di oggi a Paternò.Il sinistro si è verificato intorno alle ore 15.30, nell'incrocio tra via Campania e via Venezia.Per cause in via d'accertamento si sono scontrati due...
A cura di Redazione
20 maggio 2020 20:19
Incidente nel primo pomeriggio di oggi a Paternò.
Il sinistro si è verificato intorno alle ore 15.30, nell'incrocio tra via Campania e via Venezia.
Per cause in via d'accertamento si sono scontrati due autovetture, una Smart ed un Fiat Doblò.
Nell'impatto ferito in modo non grave, il conducente del Doblò
Sul posto è subito giunta un’ambulanza del 118 attivata attraverso una chiamata al Nue 112, che ha immediatamente soccorso il mal capitato trasportandolo in ospedale per le necessarie cure.