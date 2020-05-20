PATERNO' - INCIDENTE IN VIA CAMPANIA, UN FERITO

Incidente nel primo pomeriggio di oggi a Paternò.Il sinistro si è verificato intorno alle ore 15.30, nell'incrocio tra via Campania e via Venezia.Per cause in via d'accertamento si sono scontrati due...

A cura di Redazione 20 maggio 2020 20:19

