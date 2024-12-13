PATERNÒ, INCIDENTE IN VIA MONGIBELLO SCONTRO TRA DUE AUTO, UN FERITO

AGGIORNAMENTO Paternò, 13 dicembre 2024 – Pomeriggio movimentato in via Mongibello, la strada che collega Paternò a Ragalna, dove si è verificato un incidente stradale tra due autovetture: una Fiat P...

AGGIORNAMENTO

Paternò, 13 dicembre 2024 – Pomeriggio movimentato in via Mongibello, la strada che collega Paternò a Ragalna, dove si è verificato un incidente stradale tra due autovetture: una Fiat Punto con alla guida un 50enne di Paternò e una Mitsubishi Pajero condotta da una 47enne di Ragalna.

Secondo le prime informazioni, l’impatto sarebbe stato violento, ma fortunatamente le conseguenze per le persone coinvolte non sembrano essere gravi.

Ferito il conducente della Punto, ma le sue condizioni fortunosamente non destano preoccupazioni.

I soccorsi, giunti tempestivamente sul luogo del sinistro, stanno fornendo assistenza e verificando la situazione.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Sul posto sono presenti anche gli agenti della polizia locale per gestire il traffico, che ha subito significativi rallentamenti in entrambi i sensi di marcia. Si registrano disagi per gli automobilisti, con lunghe code lungo la via Mongibello.

FLASH

Paternò, 13 dicembre 2024 – Pochi minuti fa, in via Mongibello, la strada che collega Paternò a Ragalna, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due automobili, tra cui una Jeep. L’impatto, secondo le prime informazioni, sarebbe stato violento.

Fortunatamente, non sembrano esserci gravi conseguenze per le persone coinvolte. I soccorsi sono giunti prontamente sul posto e stanno fornendo assistenza, ma al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sul numero di persone ferite o sull’entità delle lesioni.

A causa dell’incidente, il traffico è temporaneamente interrotto in entrambi i sensi di marcia, creando significativi disagi per gli automobilisti. La polizia locale è presente per gestire la situazione e lavorare al ripristino della circolazione nel minor tempo possibile.

Si invitano gli automobilisti a evitare la zona e a scegliere percorsi alternativi fino a nuovo avviso. Aggiornamenti saranno forniti non appena emergeranno ulteriori dettagli.