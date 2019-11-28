95047

PATERNO': INCIDENTE STRADALE AUTO-SCOOTER AL CORSO ITALIA, FERITO CENTAURO

28 novembre 2019 14:44
Incidente stradale in pieno centro a Paternò.

Per cause ancora da accertare uno scooter condotto da un ragazzo ventenne  che viaggiava sul Corso Italia si è scontrato con un'auto, una Ford Fiesta, che si stava immettendo sulla via principale.

Ad avere la peggio il centauro che dopo l’impatto è caduto a terra, procurandosi un trauma addominale.

Per fortuna le sue condizioni non sono gravi.

