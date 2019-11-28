PATERNO': INCIDENTE STRADALE AUTO-SCOOTER AL CORSO ITALIA, FERITO CENTAURO
28 novembre 2019 14:44
Incidente stradale in pieno centro a Paternò.
Per cause ancora da accertare uno scooter condotto da un ragazzo ventenne che viaggiava sul Corso Italia si è scontrato con un'auto, una Ford Fiesta, che si stava immettendo sulla via principale.
Ad avere la peggio il centauro che dopo l’impatto è caduto a terra, procurandosi un trauma addominale.
Per fortuna le sue condizioni non sono gravi.
