PATERNÒ, INCIDENTE SUL LAVORO INTERVIENE L'ELISOCCORSO

Incidente grave, per un uomo che, probabilmente, stava eseguendo dei lavori in via San Marco a Paternò. Notizie ancora frammentarie, l'uomo, per cause sconosciute, sarebbe caduto da un ponteggio con dei pannelli. Sul posto l’ambulanza del 118 e i carabinieri. L’uomo, che era comunque cosciente, per sicurezza è stato portato all’ospedale Cannizzaro di Catania. Per questo è intervenuto l’elicottero del 118 di stanza a Catania, che per non perdere tempo, è atterrato direttamente sulla rotonda di via San Marco. Indagini sono in corso, da parte dei carabinieri, per ricostruire la dinamica dell’incidente.

https://www.95047.it/wp-content/uploads/2020/12/YouCut_20201215_123740239.mp4

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO