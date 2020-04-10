PATERNO': INIZIATIVA DI ALCUNI CONSIGLIERI, ALL'IPAB UN TABLET PER LE VIDEOCHIAMATE

“Abbiamo ritenuto opportuno costituire un fondo cassa che permettesse di rispondere a tanti piccoli bisogni che la nostra comunità paternese ci ha fatto presente in queste settimane. Si tratta di inte...

“Abbiamo ritenuto opportuno costituire un fondo cassa che permettesse di rispondere a tanti piccoli bisogni che la nostra comunità paternese ci ha fatto presente in queste settimane. Si tratta di interventi minimi, per carità, ma che vale la pena non trascurare e per i quali speriamo di potere rendere il nostro contributo.

Non esistono steccati politici: esiste solo il mettere in campo piccole dosi di sensibilità.

All’Ipab “Salvatore Bellia” abbiamo fatto avere un supporto tecnologico che permetta ai nostri nonnini di collegarsi in video-chiamata con i propri cari: i parenti infatti, da quando è scattata l’emergenza, per sacrosanti motivi di sicurezza non possono rendere visita all’interno della struttura e, molto spesso, i piccoli schermi dei telefoni non hanno aiutato.

Ringraziamo per la cortese disponibilità, il commissario e i dirigenti dell’Ipab ed auguriamo agli instancabili operatori della struttura ed a tutti i suoi ospiti una felice e Santa Pasqua”.

I consiglieri comunali:

Piero Cirino, Barbara Conigliello, Anthony Distefano, Rosanna Lauria, Giuseppe Lo Presti, Agata Marzola, Tuccio Paternò, Filippo Sambataro, Emilia Sinatra, Patrizia Virgillito.

https://www.95047.it/wp-content/uploads/2020/04/VID-20200410-WA0004.mp4