Paternò, la Commissione taglia i fondi per Santa Barbara: budget a 175mila euro, meno fuochi e illuminazione, invariati i contributi ai cerei

Nuova stretta economica per la festa di Santa Barbara. La Commissione Straordinaria che guida il Comune di Paternò ha deciso di ridurre le somme destinate ai festeggiamenti, tagliando quasi diecimila euro rispetto a quanto stabilito lo scorso novembre dalla giunta dimissionaria dell’ex sindaco Nino Naso.

Con la delibera n. 130, adottata ieri, vengono modificati i contenuti della precedente n. 126 del 18 novembre. Il totale degli stanziamenti scende da 185.000 euro a 175.654,56 euro, iva compresa.

Dove arriva il taglio: fuochi e luci in primo piano

Le riduzioni riguardano due delle voci più costose dell’intero programma:

Fuochi d’artificio: da 65.000 euro a circa 56.000 euro ;

da 65.000 euro a circa ; Illuminazioni artistiche: da 84.000 euro a circa 77.000 euro.

Rimangono invece invariati i contributi destinati ai cerei, fissati a 36.000 euro.

Una diversa priorità nella gestione delle risorse

La scelta della Commissione introduce una nuova impostazione nella gestione delle spese legate alla festa patronale. Meno spazio agli elementi più spettacolari – come fuochi e luminarie – e maggiore attenzione alle componenti considerate più tradizionali e identitarie.

Una rimodulazione che, secondo l’indirizzo amministrativo espresso, punta a contenere i costi senza alterare gli aspetti più rappresentativi della celebrazione di Santa Barbara, tra i momenti più sentiti dalla comunità paternese.