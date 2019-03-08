PATERNO': LA DONNA NEL MONDO DEL LAVORO: UN FARO PROIETTATO NEL FUTURO

Oggi nell'istituto comprensivo Don Milani di Paterno', si e' voluto commemorare la Giornata del 8 Marzo in maniera inusuale per un'istituzione scolastica.Il dirigente scolastico,prof. Ing. Santagati C...

Oggi nell'istituto comprensivo Don Milani di Paterno', si e' voluto commemorare la Giornata del 8 Marzo in maniera inusuale per un'istituzione scolastica.

Il dirigente scolastico,prof. Ing. Santagati Carmelo,si e' valso della collaborazione del suo staff, ma anche della collaborazione del Dott.Alberto Lunetta,referente delle pubbliche relazioni e dei rapporti con il territorio della base americana di Sigonella,che accompagnando 10 donne ufficiali marines, ha svolto il ruolo di moderatore nella conferenza sulle donne militari italiane e americane.

Piu' di 50 donne ufficiali ,sotto ufficiali appartenenti alla marina,esercito,guardia di finanza,polizia municipale e carabinieri sono intervenute all' auditorium della scuola.

Il coro d' istituto dell'unica scuola ad indirizzo musicale della città ha intonato l'inno italiano e la famosa canzone dei Beatles Michelle,cantata a 3 voci,entusiasmando il pubblico presente.

Sono intervenuti all'incontro anche il sindaco della cittadinanza Nino Naso ,la dottoressa Leotta, assessore alla pubblica istruzione e il dottore Calenduccia, assessore allo sport,turismo e cultura.

I signori Salvo Conti e Salvatore Sciuto (in arte Ventamore),hanno concluso la manifestazione recitando delle loro poesie sulle donne.