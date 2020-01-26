95047

PATERNÒ LA PASTICCERIA CAMONITA AIUTA CHI STA PEGGIO

Un grande gesto di solidarietà, quello che sarà fatto a partire da stasera, dalla pasticceria Camonita, sita in via Cremona 48 a Paternò.Infatti, a partire da stasera. All'orario di chiusura, metterà...

A cura di Redazione Redazione
26 gennaio 2020 14:04
PATERNÒ LA PASTICCERIA CAMONITA AIUTA CHI STA PEGGIO -
News
Condividi

Un grande gesto di solidarietà, quello che sarà fatto a partire da stasera, dalla pasticceria Camonita, sita in via Cremona 48 a Paternò.

Infatti, a partire da stasera. All'orario di chiusura, metterà fuori dal Locale delle buste con dentro la tavola calda o altro non venduto nella giornata.

Per dare un piccolo aiuto a chi ne ha di bisogno , che si può ritirare in forma anonima e che non verrà controllato nemmeno se c'è la presenza di video camere.

'Un gesto di amicizia e non di elemosina, chiunque conoscesse persone bisognose può riferire che noi nel nostro piccolo ci siamo.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047