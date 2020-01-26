PATERNÒ LA PASTICCERIA CAMONITA AIUTA CHI STA PEGGIO
Un grande gesto di solidarietà, quello che sarà fatto a partire da stasera, dalla pasticceria Camonita, sita in via Cremona 48 a Paternò.
Infatti, a partire da stasera. All'orario di chiusura, metterà fuori dal Locale delle buste con dentro la tavola calda o altro non venduto nella giornata.
Per dare un piccolo aiuto a chi ne ha di bisogno , che si può ritirare in forma anonima e che non verrà controllato nemmeno se c'è la presenza di video camere.
'Un gesto di amicizia e non di elemosina, chiunque conoscesse persone bisognose può riferire che noi nel nostro piccolo ci siamo.