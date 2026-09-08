Paternò, la Polizia Locale si rafforza: arrivano 7 nuovi agenti, oggi la firma del contratto
Cinque uomini e due donne entrano nel Corpo della Polizia Locale di Paternò. Questa mattina la firma del contratto, poi l’avvio del percorso di affiancamento in vista dell’ingresso operativo. Ad accoglierli il comandante Giovanni Rizzo.
Sette nuovi agenti della Polizia Locale entrano ufficialmente in servizio a Paternò. Questa mattina i vincitori della procedura di assunzione hanno firmato il contratto che sancisce il loro ingresso nel Corpo.
Si tratta di cinque uomini e due donne, che andranno a rafforzare l’organico della Polizia Locale cittadina, aggiungendosi ai 18 agenti già in servizio.
Dopo la firma del contratto, per i nuovi assunti è iniziato il percorso di affiancamento, una prima fase utile a conoscere l’organizzazione del Comando, le procedure operative e le diverse attività svolte quotidianamente sul territorio.
Ad accogliere i sette nuovi agenti è stato il comandante della Polizia Locale di Paternò, Giovanni Rizzo, insieme al personale già in servizio.
L’arrivo delle nuove unità rappresenta un importante potenziamento dell’organico del Comando, chiamato ogni giorno a occuparsi di viabilità, sicurezza stradale, controlli sul territorio, polizia amministrativa e numerosi altri servizi a favore della città.
Con i sette nuovi ingressi, l’organico operativo della Polizia Locale di Paternò sale quindi complessivamente a 25 unità, segnando un passo significativo nel rafforzamento della presenza degli agenti sul territorio.