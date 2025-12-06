Paternò, la Preghiera a Santa Barbara recitata dall’Arcivescovo Renna: un gesto storico dopo lo scioglimento del Comune

Paternò, 5 dicembre 2025 – Un momento storico e profondamente simbolico ha segnato l’edizione 2025 della festa di Santa Barbara. La tradizionale Preghiera alla Santa Patrona, che ogni anno viene procl...

Paternò, 5 dicembre 2025 – Un momento storico e profondamente simbolico ha segnato l’edizione 2025 della festa di Santa Barbara. La tradizionale Preghiera alla Santa Patrona, che ogni anno viene proclamata dal Sindaco in rappresentanza della città, quest’anno è stata affidata direttamente all’Arcivescovo Luigi Renna, dopo lo scioglimento del Comune di Paternò per mafia, avvenuto lo scorso 20 novembre.

Un cambio significativo, che ha suscitato emozione e riflessione tra i fedeli radunati davanti al simulacro della Santa. La voce dell’Arcivescovo Renna ha dato forma a una preghiera carica di significato, elevata non solo come atto di fede ma anche come forte richiamo a una ripartenza morale e civile.

Nelle sue parole, rivolte a Santa Barbara, l’Arcivescovo ha invocato protezione per la città, sostegno per i più deboli, luce per i giovani e soprattutto un cammino di rinnovamento dopo le recenti ferite istituzionali. La preghiera è risuonata come un appello collettivo alla responsabilità, alla legalità e alla rinascita spirituale di tutta la comunità.

La Preghiera a Santa Barbara, quest’anno più che mai, è diventata il simbolo di una città che chiede protezione, coraggio e un nuovo inizio.