Paternò, lite furiosa in famiglia degenera nel sangue: padre 71enne accoltella il figlio

I Carabinieri della Stazione di Santa Maria di Licodia sono intervenuti, nel corso della notte, in una zona periferica del comune di Paternò, a seguito di una violenta lite scoppiata all’interno di un’abitazione dove convivono padre e figlio.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, giunti tempestivamente sul posto, la discussione, nata per futili motivi, sarebbe rapidamente degenerata, culminando nell’aggressione del figlio da parte del padre, un uomo di 71 anni, che avrebbe utilizzato un’arma da taglio, ferendo il 49enne.

Il ferito è stato soccorso e trasportato presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Paternò, dove i sanitari gli hanno diagnosticato lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.

A seguito degli accertamenti svolti e sulla base degli elementi raccolti, da verificare nelle successive fasi processuali e nel rispetto della presunzione di innocenza, i Carabinieri hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria il 71enne per il reato di lesioni personali aggravate.

Nel corso dell’intervento, i militari hanno inoltre proceduto al sequestro cautelativo di 4 fucili da caccia, regolarmente detenuti dall’uomo, adottando la misura a tutela della sicurezza dei familiari e per prevenire ulteriori episodi di violenza.

L’episodio conferma l’importanza del pronto intervento dell’Arma dei Carabinieri nei casi di conflittualità domestica, anche in contesti familiari, al fine di garantire la sicurezza delle persone coinvolte e ristabilire condizioni di legalità e tutela.



