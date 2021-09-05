PATERNO': LUTTO NEL MONDO DELLA SCUOLA, È MORTA L'INSEGNANTE RAFFAELLA ARENA. AVEVA 52 ANNI

Lutto nel mondo della scuola: ci lascia prematuramente all'età di 52 anni l'insegnante dell’I.C. “G. B. Nicolosi” di Paternò.A darne il triste annuncio il dirigente scolastico dell’Istituto, Davide P...

A darne il triste annuncio il dirigente scolastico dell’Istituto, Davide Platania, nel sito istituzionale della scuola:

"Questa notte è venuta a mancare all'affetto dei suoi cari, di tutta la comunità scolastica e di quanti hanno avuto la fortuna di conoscerla, la cara Ins. Raffaella Arena. I funerali si svolgeranno domani, alle ore 17:00, nella chiesa dei Cappuccini di Paternò.

La comunità scolastica si stringe al dolore della famiglia per l'incolmabile perdita.

Tutta la redazione di 95047.it si stringe al dolore della famiglia

FOTO PROFILI FACEBOOK