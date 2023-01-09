PATERNÒ. Minaccia i Carabinieri e tenta la fuga, arrestato

Carabinieri della Stazione di Motta Sant’Anastasia, in Paternò, hanno arrestato in flagranza un 20enne del posto, responsabile di resistenza a pubblico ufficiale.Al riguardo, nel corso di un servizio...

Al riguardo, nel corso di un servizio perlustrativo intorno alla mezzanotte, l’equipaggio della Stazione di Motta Sant’Anastasia è stato attivato dalla centrale operativa a seguito della chiamata di un cittadino che segnalava una lite in corso in quella via Biella.

Giunti sul posto i militari non hanno riscontrato alcuna rissa, bensì la presenza dell’autore della chiamata al 112 NUE, un giovane del posto, il quale non ha avuto neanche il tempo di esporre i fatti accaduti poiché, proprio in quel mentre, è sopraggiunto il 20enne che immediatamente, senza alcuna remora per la presenza dei Carabinieri, ha cominciato ad inveire contro di lui per aver richiesto il loro intervento.

Il 20enne, anzi, si è scagliato anche contro gli stessi militari ricoprendoli d’insulti e minacce di morte, nonché strattonandoli e tentando poi la fuga che è stata però resa vana dai militari che lo hanno raggiunto dopo una corsa a piedi.

In quel frangente il giovane si è gettato a terra minacciando di ucciderli a copi d’arma da fuoco, tanto che, visto il suo stato di agitazione, i militari lo hanno posto in sicurezza e portato in caserma con l’ausilio di una pattuglia di rinforzo, quindi lo hanno posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto.