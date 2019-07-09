PATERNO': MOMENTI DI PAURA QUESTA MATTINA IN ZONA GANCIA.

Raptus, eccesso di alcol, attacco di collera: sono tutte ipotesi per spiegare il bizzarro e pericoloso comportamento di un uomo che nella mattinata di oggi, in zona Gancia si è affacciato dal suo balc...

Raptus, eccesso di alcol, attacco di collera: sono tutte ipotesi per spiegare il bizzarro e pericoloso comportamento di un uomo che nella mattinata di oggi, in zona Gancia si è affacciato dal suo balcone e ha cominciato ad attirare l’attenzione, lanciando dal proprio balcone un pò di tutto, tra cui piatti, secchi e pure un televisore

I passanti accorsi dalla strada hanno potuto assistere all’arrivo delle uomini della Polizia Municipale e dei Vigili del Fuoco, che hanno dapprima cercato di far desistere l’uomo, hanno tentato di farsi aprire la porta ma l'uomo, ha rifiutato di farli entrare.

Per entrare nella casa è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno forzato la porta.

L'uomo preso in consegna dagli uomini del 118 è stato portato via in ambulanza, è stata ricoverata all’ospedale di Paternò per gli accertamenti e le cure del caso.

Non è la prima volta che accadono episodi del genere, tanto che i residenti della zona, vivono in costante agitazione, preoccupati che l'uomo possa far del male a qualcuno.