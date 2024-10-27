PATERNÒ, MOTOCICLISTA FINISCE FUORI STRADA, INTERVIENE L'ELISOCCORSO
Paternò, 27 ottobre 2024 – Un grave incidente stradale si è verificato oggi intorno alle ore 13:00 sulla Strada Provinciale 137/II, in zona Gianferrante a Paternò.
La dinamica del sinistro, avvenuto in prossimità di un vivaio e a circa 300 metri dall’isola ecologica locale, ha coinvolto un motociclista, parte di un gruppo di appassionati centauri.
Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista, un uomo di 47 anni di Biancavilla a bordo di una Yamaha Mt10 stava affrontando una semicurva quando ha perso il controllo del mezzo, finendo sbalzato fuori strada.
L’impatto lo ha fatto oltrepassare la rete di recinzione, cadendo rovinosamente in un terreno adiacente.
Sul posto è intervenuto tempestivamente un’ambulanza del 118, ma, considerate le gravi ferite riportate dal motociclista, è stato necessario richiedere il supporto di un elisoccorso proveniente da Catania.
Dopo aver ricevuto le prime cure di emergenza sul luogo dell’incidente, il ferito è stato trasportato in elicottero in codice rosso a Catania, dove verrà sottoposto a ulteriori accertamenti e cure mediche in condizioni considerate serie.
Le autorità stanno indagando per chiarire le cause dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.
Un ringraziamento speciale al nostro affezionato lettore Corrado per la segnalazione.