PATERNÒ - NUOVI TAMPONI COVID PER SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DOMANI 15 E DOPODOMANI 16 GENNAIO 2021

A seguito di una riunione fiume urgente avvenuta questa mattina tra il sindaco di Paternò Nino Naso ed i medici dell’USCA, la Polizia Municipale di Paternò e le Associazioni di Protezione Civile del territorio, sono previsti per domani venerdì 15 e dopodomani sabato 16 gennaio 2021 degli screening con tampone rapido in modalità “Drive In” da effettuarsi alla popolazione scolastica di scuole elementari e medie (alunni - esclusi i genitori - , personale docente e Ata). L’attività si svolgerà dalle ore 8:30 alle ore 18:00, per entrambe le giornate, presso lo spazio antistante la Piscina Comunale “Giovanni Paolo II” a Paternò.