Paternò, oggi San Giuseppe: processione e appuntamenti, il programma del 19 marzo
Paternò, oggi San Giuseppe: processione e appuntamenti, il programma del 19 marzo
Oggi, 19 marzo 2026, Paternò celebra la Festa di San Giuseppe, una delle ricorrenze più sentite e partecipate dalla comunità.
Dopo il cammino dei sette mercoledì di preparazione, la città vive il momento più importante della festa, tra devozione, tradizione e partecipazione popolare.
📅 Il programma di oggi
👉 Ore 9:00 – Santa Messa solenne con svelata del Simulacro di San Giuseppe
👉 Ore 10:30 – Santa Messa presieduta da Mons. Salvatore Gristina
👉 Ore 16:00 – Santa Messa pomeridiana
👉 Ore 17:00 – Processione del simulacro di San Giuseppe per le vie cittadine, accompagnata da fedeli, devoti e banda musicale, con rientro in chiesa al suono festoso delle campane �
La giornata rappresenta il culmine di un percorso spirituale molto partecipato, ma anche un momento di forte identità per la città.
Tra celebrazioni religiose, processione e tradizioni popolari, Paternò rinnova un legame profondo con San Giuseppe, simbolo di famiglia, sacrificio e protezione.
La Festa di San Giuseppe è anche condivisione, comunità e tradizione. Un appuntamento che ogni anno riesce a coinvolgere intere generazioni, mantenendo viva una delle ricorrenze più amate del territorio.