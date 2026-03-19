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Paternò, oggi San Giuseppe: processione e appuntamenti, il programma del 19 marzo

Paternò, oggi San Giuseppe: processione e appuntamenti, il programma del 19 marzo

A cura di Redazione Redazione
19 marzo 2026 08:20
Paternò, oggi San Giuseppe: processione e appuntamenti, il programma del 19 marzo -
Paternò
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Oggi, 19 marzo 2026, Paternò celebra la Festa di San Giuseppe, una delle ricorrenze più sentite e partecipate dalla comunità.

Dopo il cammino dei sette mercoledì di preparazione, la città vive il momento più importante della festa, tra devozione, tradizione e partecipazione popolare.

📅 Il programma di oggi

👉 Ore 9:00 – Santa Messa solenne con svelata del Simulacro di San Giuseppe

👉 Ore 10:30 – Santa Messa presieduta da Mons. Salvatore Gristina

👉 Ore 16:00 – Santa Messa pomeridiana

👉 Ore 17:00 – Processione del simulacro di San Giuseppe per le vie cittadine, accompagnata da fedeli, devoti e banda musicale, con rientro in chiesa al suono festoso delle campane �

La giornata rappresenta il culmine di un percorso spirituale molto partecipato, ma anche un momento di forte identità per la città.

Tra celebrazioni religiose, processione e tradizioni popolari, Paternò rinnova un legame profondo con San Giuseppe, simbolo di famiglia, sacrificio e protezione.

La Festa di San Giuseppe è anche condivisione, comunità e tradizione. Un appuntamento che ogni anno riesce a coinvolgere intere generazioni, mantenendo viva una delle ricorrenze più amate del territorio.

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