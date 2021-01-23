PATERNO': PADRE ALI' RICOVERATO AL CANNIZZARO CON DIVERSI TRAUMI E FRATTURE

È ricoverato al Cannizzaro di Catania Padre Salvatore Alì, 53 anni, Parroco della Chiesa Spirito Santo di Paternò, che ieri sera intorno alle ore 19.00 è stato investito da una Fiat Punto lungo il Co...

È ricoverato al Cannizzaro di Catania Padre Salvatore Alì, 53 anni, Parroco della Chiesa Spirito Santo di Paternò, che ieri sera intorno alle ore 19.00 è stato investito da una Fiat Punto lungo il Corso Italia.

Il Sacerdote ha riportato la frattura delle gambe e diversi traumi al torace ed alla testa.

L'uomo è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118 che l'hanno trasportato in ospedale per le dovute cure del caso.

Violento è stato l'impatto, il Sacerdote ha sbattuto la testa sul parabrezza del veicolo, cadendo violentemente sull'asfalto, in strada è rimasta una ampia chiazza di sangue.

Il conducente del mezzo si è subito fermato e ha prestato il primo soccorso.

A effettuare i rilievi, per stabilire l'esatta dinamica sono stati gli agenti della Polizia Municipale, i quali hanno regolato anche il traffico lungo Corso Italia.

Sconcerto tra i fedeli e grande dispiacere quando si è diffusa la notizia dell’incidente in città, a Padre Ali' vanno i nostri auguri per una pronta guarigione.