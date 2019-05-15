PATERNÒ: PREVISTI DISSERVIZI IDRICI PER LA GIORNATA DI OGGI
FLASHIn un comunicato, emesso proprio sito l'AMA rende noto che OGGI , 16/05/2019, a causa di improvvisi ed urgenti lavori sulla rete idrica, si potranno verificare dei disservizi sulla distribuzione...
A cura di Redazione
15 maggio 2019 19:23
FLASH
In un comunicato, emesso proprio sito l'AMA rende noto che OGGI , 16/05/2019, a causa di improvvisi ed urgenti lavori sulla rete idrica, si potranno verificare dei disservizi sulla distribuzione idrica nei quartieri di Palazzolo, Scala Vecchia, Via Sardegna, Via Fiume, Via Campania, via Can. Renna e zone limitrofe, dalle ore 8.00 alle 16.00