PATERNO: PRINCIPIO D’INCENDIO IN CASA DI RIPOSO, INTERVIENE IL 115

Principio di incendio nella casa di riposo per anziani sita in Corso Sicilia

Le fiamme sono divampate nel pomeriggio, intorno alle 19.30, nei locali della cucina, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, subito chiamati dal personale della struttura.

L’intervento dei pompieri è durato circa un’ora e ha permesso che la situazione tornasse alla normalità: alcuni ospiti sono stati portati in sicurezza all'interno della struttura.

Per fortuna nessun danno per gli ospiti e per la struttura.