PATERNO’: PROBLEMI DI FORNITURA IDRICA PREVISTI OGGI E DOMANI PER MANUTENZIONE PROGRAMMATA

L’A.M.A. S.p.A. desidera informare l’utenza del Comune di Paternò riguardo a lavori di manutenzione programmati sulla condotta principale di adduzione, che si estende dal Pozzo Acque Nord ai serbatoi Palazzolo. Questi interventi si rendono necessari per garantire un servizio idrico sempre più efficiente e sicuro.

Durante i lavori, previsti per martedì 24 e mercoledì 25 settembre 2024, gli utenti della C.da Porrazzo potrebbero sperimentare disagi sotto forma di mancanza d’acqua o bassa pressione. Si tratta di interventi mirati a migliorare la qualità dell’acqua e l’affidabilità della rete di distribuzione, ma comprendiamo che queste operazioni possono arrecare inconvenienti ai cittadini.

L’A.M.A. S.p.A. si scusa sinceramente per i disagi che potrebbero verificarsi e assicura che tutte le risorse saranno impiegate per completare i lavori nel minor tempo possibile. L’obiettivo è ripristinare il servizio nella sua piena funzionalità il prima possibile.

Si invita la cittadinanza a prendere le necessarie precauzioni e a pianificare l’uso dell’acqua durante i giorni di intervento