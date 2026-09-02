Paternò, pulizia della cenere: attenzione ai divieti e niente panni stesi, all’interno i tratti interessati

Le operazioni inizieranno nella notte. La Polizia Locale invita i residenti a controllare la segnaletica e a non lasciare le auto in sosta nelle zone interessate.

Proseguono a Paternò gli interventi di pulizia delle strade dalla cenere vulcanica.

Per domani, giovedì 3 settembre 2026, è previsto un nuovo intervento che interesserà via Circonvallazione, nel tratto compreso tra piazza Cristo Re e piazza Carlo Alberto.

Le operazioni inizieranno dalle ore 1:00 e proseguiranno fino alla conclusione dei lavori. Per questo motivo la Polizia Locale invita residenti e automobilisti a prestare particolare attenzione già dalla serata di oggi alla segnaletica temporanea e ai divieti di sosta presenti nella zona.

Durante le operazioni, le auto non dovranno essere lasciate parcheggiate lungo il tratto interessato, così da consentire ai mezzi impegnati nella rimozione della cenere di lavorare senza ostacoli.

Tra le raccomandazioni rivolte ai residenti c’è anche quella di tenere chiusi gli infissi che si affacciano sulla strada, per evitare l’ingresso della polvere sollevata durante la pulizia, e soprattutto di non stendere all’esterno panni e indumenti.

La Polizia Locale chiede inoltre la collaborazione dei cittadini nel diffondere l’avviso tra i residenti della zona, così da permettere lo svolgimento delle operazioni nel modo più rapido ed efficace possibile.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Polizia Locale di Paternò al numero 095 7970322.