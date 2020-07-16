PATERNO’. PULIZIA STRADE, DIVIETI IGNORATI: DICIOTTO MULTE E CINQUE RIMOZIONI

Ennesimi divieti non rispettati da parte di qualche automobilista.Oggi era infatti il turno dello spazzamento strade in via G.B. Nicolosi, da Piazza R. Margherita fino a Piano Cesarea e, chi non si è...

Oggi era infatti il turno dello spazzamento strade in via G.B. Nicolosi, da Piazza R. Margherita fino a Piano Cesarea e, chi non si è ricordato di questa ultima novità, pagherà la sua disattenzione a caro prezzo

Sono stati 5 le auto rimosse e 18 le multe elevate dagli uomini della Polizia Locale , per alcuni cittadini che la sera precedente avevano parcheggiato nel tratto interessato , nonostante i segnali di divieto, intralciando in questo modo il servizio degli addetti della Dusty, e pagando la loro disattenzione a caro prezzo.

