PATERNO’. PULIZIA STRADE, DIVIETI IGNORATI: DICIOTTO MULTE E CINQUE RIMOZIONI

Ennesimi divieti non rispettati da parte di qualche automobilista.Oggi era infatti il turno dello spazzamento strade in via G.B. Nicolosi, da Piazza R. Margherita fino a Piano Cesarea e, chi non si è...

16 luglio 2020 15:15
Ennesimi divieti non rispettati da parte di qualche automobilista.

Oggi era infatti il turno dello spazzamento strade in via G.B. Nicolosi, da Piazza R. Margherita fino a Piano Cesarea e, chi non si è ricordato di questa ultima novità, pagherà la sua disattenzione a caro prezzo

Sono stati 5 le auto rimosse e 18 le multe elevate dagli uomini della Polizia Locale , per alcuni cittadini che la sera precedente avevano parcheggiato nel tratto interessato , nonostante i segnali di divieto, intralciando in questo modo il servizio degli addetti della Dusty, e pagando la loro disattenzione a caro prezzo.

Una pattuglia dei vigili è intervenuta a sanzionare quanti non hanno rispettato i divieti, intralciando in questo modo il servizio degli addetti della Dusty.

