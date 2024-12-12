PATERNO’: QUESTA SERA E DOMANI SERA DISINFESTAZIONE: «CHIUDETE LE FINESTRE E NON LASCIATE ALL’ESTERNO GLI ANIMALI DOMESTICI»
Il Comune di Paternò informa la cittadinanza che, in conformità con la Determinazione dirigenziale n. 50 del 13 marzo 2024, è stato affidato il Servizio di disinfestazione e derattizzazione degli edifici e delle aree di proprietà comunale.
Gli interventi di disinfestazione si svolgeranno nelle seguenti date e orari:
- 12 dicembre, dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del 13 dicembre
- 13 dicembre, dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del 14 dicembre
Durante queste ore, si procederà con il trattamento delle aree cittadine al fine di garantire un ambiente più sano e sicuro per tutti i residenti.
Raccomandazioni alla cittadinanza
Si invita la popolazione a seguire alcune semplici precauzioni per garantire l'efficacia dell'intervento e la propria sicurezza:
- Chiudere le finestre durante le ore indicate.
- Ritirare dalle balconate piante commestibili (come ortaggi e frutta) e animali domestici.
- Capovolgere le ciotole degli animali per evitare il contatto con i trattamenti.
L’Amministrazione Comunale ringrazia i cittadini per la collaborazione e per il rispetto delle indicazioni fornite, al fine di contribuire a mantenere un ambiente salubre per tutti.
Per ulteriori informazioni, è possibile contattare gli uffici comunali.