95047

PATERNO’: RACCOLTA DIFFERENZIATA IN FORTE CRESCITA NEL MESE DI GIUGNO

Buoni risultati arrivano dai dati sulla raccolta differenziataHa raggiunto quota 49,50% , nel mese di giugno, la raccolta differenziata eseguita nel comune di Paternò.Un incremento di circa 9 punti pe...

A cura di Redazione Redazione
12 luglio 2019 13:02
PATERNO’: RACCOLTA DIFFERENZIATA IN FORTE CRESCITA NEL MESE DI GIUGNO -
News
Condividi

Buoni risultati arrivano dai dati sulla raccolta differenziata

Ha raggiunto quota 49,50% , nel mese di giugno, la raccolta differenziata eseguita nel comune di Paternò.

Un incremento di circa 9 punti percentuale,  rispetto al dato di maggio che si attestava al 40,02%

Grande risultato! Raccolta differenziata mese di giugno 49.50%!
Questa è una Vittoria di tutti voi, cari Concittadini, non ci poniamo limiti andiamo avanti, Paternò non ha niente da invidiare a nessuno! commenta cosi il Sindaco Nino Naso

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047