PATERNO’: RACCOLTA DIFFERENZIATA IN FORTE CRESCITA NEL MESE DI GIUGNO
A cura di Redazione
12 luglio 2019 13:02
Buoni risultati arrivano dai dati sulla raccolta differenziata
Ha raggiunto quota 49,50% , nel mese di giugno, la raccolta differenziata eseguita nel comune di Paternò.
Un incremento di circa 9 punti percentuale, rispetto al dato di maggio che si attestava al 40,02%
Grande risultato! Raccolta differenziata mese di giugno 49.50%!
Questa è una Vittoria di tutti voi, cari Concittadini, non ci poniamo limiti andiamo avanti, Paternò non ha niente da invidiare a nessuno! commenta cosi il Sindaco Nino Naso