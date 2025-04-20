PATERNÒ, RACCOLTA RIFIUTI DURANTE LE FESTIVITÀ : ECCO TUTTE LE INFO

In vista delle imminenti festività di Pasquetta, della Festa della Liberazione e del Primo Maggio, l’azienda Dusy Servizi Ambientali informa i cittadini che il servizio di raccolta dei rifiuti verrà e...

In vista delle imminenti festività di Pasquetta, della Festa della Liberazione e del Primo Maggio, l’azienda Dusy Servizi Ambientali informa i cittadini che il servizio di raccolta dei rifiuti verrà effettuato regolarmente, senza variazioni rispetto al consueto calendario.

Nel dettaglio:

Lunedì 21 aprile (Pasquetta): raccolta regolare

Venerdì 25 aprile (Festa della Liberazione): raccolta regolare

Giovedì 1 maggio (Festa dei Lavoratori): raccolta regolare



Nessuna interruzione dunque nella gestione dei rifiuti domestici, nonostante le giornate festive.

Discorso diverso invece per il Centro Comunale di Raccolta, che resterà chiuso nei giorni 20 e 21 aprile, mentre sarà aperto regolarmente giovedì 1 maggio. In occasione del 25 aprile, il centro sarà accessibile soltanto nella fascia mattutina, dalle ore 8:00 alle 12:00.

In aggiunta, la Dusy comunica che durante tutte le giornate festive indicate, il servizio di numero verde sarà sospeso. Si invitano quindi i cittadini a rivolgersi agli sportelli fisici nei giorni feriali o a consultare il sito ufficiale per ulteriori informazioni.

L’amministrazione comunale e la Dusy ringraziano i residenti per la collaborazione e augurano a tutta la cittadinanza di Paternò serene festività.