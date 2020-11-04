PATERNÒ: RAGAZZO INVESTITO IN PIAZZA CARLO ALBERTO

Un incidente stradale si è verificato intorno alle ore 14.30 in Piazza Carlo Alberto a Paternò.Per cause non ancora note un ragazzino è stato investito da una Opel Corsa.Il ragazzo è rimasto a terra c...

Un incidente stradale si è verificato intorno alle ore 14.30 in Piazza Carlo Alberto a Paternò.

Per cause non ancora note un ragazzino è stato investito da una Opel Corsa.

Il ragazzo è rimasto a terra cosciente e sanguinante da una gamba per circa trenta minuti a causa dell'ambulanza non disponibile in zona e proveniente da Gravina.

Appena giunti sul posto, I sanitari hanno dato le prime cure del caso e poi hanno trasferito il ragazzo al Garibaldi centro di Catania.

Sul posto per i rilievi e tutti gli accertamenti necessari sono intervenuti i carabinieri della locale stazione.

Il tratto interessato dal sinistro è stato chiuso al traffico per prestare i soccorsi