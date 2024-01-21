PATERNO'. RAPINA AL SUPERMERCATO DI VIA DELLE ARTI E DEI MESTIERI
Rapina ieri 20 Gennaio 2024 nel supermercato di via delle Arti e dei Mestieri.
Il colpo è stato messo a segno da un solo individuo armato di bastone, al momento del raid, oltre al personale del supermercato, erano presenti anche alcuni clienti, testimoni involontari dell'azione criminale.
Il rapinatore, minacciando i cassieri con il suo bastone, ha proceduto a svuotare i registratori di cassa
Dopo aver portato a termine il colpo, il malvivente è fuggito a piedi dalla scena del crimine. Gli investigatori ritengono che possa aver lasciato un mezzo di trasporto nelle vicinanze del supermercato, ma al momento non sono stati forniti dettagli specifici in merito.
I carabinieri della locale compagnia sono intervenuti immediatamente sul luogo per avviare le indagini. Attualmente, stanno esaminando attentamente le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza del supermercato, sperando di ottenere indizi utili per risalire all'identità del rapinatore.
Il bottino della rapina è ancora da quantificare.