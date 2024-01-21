95047

PATERNO'. RAPINA AL SUPERMERCATO DI VIA DELLE ARTI E DEI MESTIERI

Rapina ieri 20 Gennaio 2024 nel supermercato di via delle Arti e dei Mestieri.Il colpo è stato messo a segno da un solo individuo armato di bastone, al momento del raid, oltre al personale del superm...

A cura di Redazione Redazione
21 gennaio 2024 10:03
PATERNO'. RAPINA AL SUPERMERCATO DI VIA DELLE ARTI E DEI MESTIERI -
News
Condividi

Rapina ieri 20 Gennaio 2024 nel supermercato di via delle Arti e dei Mestieri.

Il colpo è stato messo a segno da un solo individuo armato di bastone, al momento del raid, oltre al personale del supermercato, erano presenti anche alcuni clienti, testimoni involontari dell'azione criminale.

Il rapinatore, minacciando i cassieri con il suo bastone, ha proceduto a svuotare i registratori di cassa

Dopo aver portato a termine il colpo, il malvivente è fuggito a piedi dalla scena del crimine. Gli investigatori ritengono che possa aver lasciato un mezzo di trasporto nelle vicinanze del supermercato, ma al momento non sono stati forniti dettagli specifici in merito.

I carabinieri della locale compagnia sono intervenuti immediatamente sul luogo per avviare le indagini. Attualmente, stanno esaminando attentamente le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza del supermercato, sperando di ottenere indizi utili per risalire all'identità del rapinatore.

Il bottino della rapina è ancora da quantificare.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047