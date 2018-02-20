PATERNÒ: Rapina questo pomerriggio, all'Ard Discount di via Pietro Lupo

Una rapina ai danni del supermercato Ard Discount sita in via Pietro Lupo , è stata effettuata oggi intorno alle 18, quando dei rapinatori, sono entrati portando via il possibile e fuggendo nelle vie...

Una rapina ai danni del supermercato Ard Discount sita in via Pietro Lupo , è stata effettuata oggi intorno alle 18, quando dei rapinatori, sono entrati portando via il possibile e fuggendo nelle vie limitrofe

Al momento non si hanno molti particolari, anche se da una prima ricostruzione sembra che i banditi fossero con il volto coperto e con delle armi che non si è capito se fossero vere o giocattoli.

Sul posto i carabinieri di Paternò che hanno avviato le indagini. Solo qualche giorno fa, un altra rapina molto simile, è stata fatta ai danni del supermercato Eurospin di Scala Vecchia.

IN AGGIORNAMENTO