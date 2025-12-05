Paternò ricorda Giuseppe Leanza: oggi la messa a tre anni dalla tragedia

A tre anni dalla tragica scomparsa di Giuseppe Leanza, la comunità di Paternò continua a stringersi attorno alla sua famiglia, mantenendo vivo il ricordo di un giovane la cui vita è stata spezzata tro...

A tre anni dalla tragica scomparsa di Giuseppe Leanza, la comunità di Paternò continua a stringersi attorno alla sua famiglia, mantenendo vivo il ricordo di un giovane la cui vita è stata spezzata troppo presto durante una giornata di lavoro a Bologna.

Era il 5 dicembre 2022 quando Giuseppe, appena trentenne, perse la vita precipitando da un lucernaio mentre operava su un capannone della zona industriale di Borgo Panigale. Un incidente improvviso, drammatico, che scosse profondamente Paternò e che ancora oggi rappresenta un monito sulla necessità di garantire sicurezza e tutela in ogni ambiente di lavoro.

Per onorare la sua memoria, questa sera alle ore 18:30 sarà celebrata una messa commemorativa presso la Chiesa di Santa Barbara. Un momento di raccoglimento, affetto e vicinanza, a cui prenderanno parte familiari, amici e tutti coloro che in questi anni hanno continuato a ricordare Giuseppe con profondo affetto.

Un ricordo che non svanisce

Giuseppe era un ragazzo amato e stimato, e il suo ricordo rimane vivo nel cuore di chi lo ha conosciuto. La sua storia continua a rappresentare un richiamo forte e necessario: ogni lavoratore deve poter svolgere il proprio dovere in sicurezza, senza rischiare la vita.

95047 e Paternò non dimenticano.

Con questo articolo vogliamo ricordare Giuseppe, un ragazzo amato e stimato, la cui memoria rimane viva e luminosa. La sua storia ci ricorda, ancora una volta, quanto sia fondamentale tutelare ogni lavoratore, affinché tragedie del genere non si ripetano.

Anche quest’anno, un pensiero silenzioso salirà al cielo portando il suo nome.