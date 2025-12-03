Paternò, rifiuti dati alle fiamme sotto il gioco del parco in via Don Rino Puglisi

Un piccolo incendio si è verificato questa sera a Paternò, intorno alle 22:30, nell’area giochi di via Don Rino Puglisi, nella zona della Scala Vecchia.Alcuni rifiuti sono stati appiccati sotto il gio...

Un piccolo incendio si è verificato questa sera a Paternò, intorno alle 22:30, nell’area giochi di via Don Rino Puglisi, nella zona della Scala Vecchia.

Alcuni rifiuti sono stati appiccati sotto il gioco a forma di tubo, senza però coinvolgere direttamente la struttura.

Le fiamme, visibili nella parte bassa dell’area ludica, non hanno danneggiato il gioco, ma hanno comunque creato disagio e preoccupazione tra i residenti.

Ancora una volta, si ipotizza un gesto vandalico, dato che episodi simili sono già stati segnalati in passato in varie zone della città.

La situazione è rientrata rapidamente e non si registrano ulteriori danni.