PATERNO'- RIPARTE DOMANI E MERCOLEDÌ IL NUOVO SERVIZIO DI PULIZIA STRADALE MECCANICA. ATTENZIONE AI SEGNALI E DOVE POSTEGGIATE

Riparte domani, 2 luglio e mercoledì 3 luglio 2024, il nuovo servizio di spazzamento meccanico delle strade urbane, gestito dall'azienda DUSTY. Questa iniziativa, volta a migliorare la pulizia e il decoro delle vie cittadine, ha comportato alcune modifiche alla viabilità e alla sosta veicolare.

Per consentire un'efficace esecuzione delle operazioni di pulizia, è stata predisposta la sospensione della sosta veicolare nelle aree interessate dallo spazzamento. Tuttavia, la comunicazione sembra non essere stata recepita da tutti i cittadini che si sono trovati con delle "sorprese" o addirittura con l'auto rimossa.

Ecco il calendario:

Martedì 2 luglio 2024: Tutta la zona 1, e precisamente tutta via E. Bellia lato destro nel senso di marcia, con i numeri civici pari. G. B. Nicolosi tratto compreso tra via E. Bellia e Largo Assisi compreso.

Mercoledì 3 luglio 2024: Parte della zona 2, e precisamente il lato sinistro del senso di marcia, con i numeri civici dispari di via E. Bellia tratto compreso tra via Virgillito e intersezione di via G. B. Nicolosi, compresa piazza delle Regione.

Si raccomanda a tutti i cittadini di prestare attenzione ai segnali stradali temporanei che indicano le zone soggette a divieto di sosta e gli orari delle operazioni di pulizia. Il rispetto di queste disposizioni è fondamentale per evitare sanzioni e disagi.