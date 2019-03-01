PATERNO’: RIPRESO “ZOZZONE” IN VIA SELLA – IL VIDEO
A cura di Redazione
01 marzo 2019 14:12
Un altro “sporcaccione seriale” è stato beccato dalle telecamere di videosorveglianza del Comune di Paternò, come pubblicato dal sindaco Nino Naso sulla sua pagina Facebook:
Questo il post del primo cittadino: “Altri incivili pescati, smascherati e multati in via Sella.
Non ci fermeremo fino a quando non la smetterete. Paternó è una Città civile!