95047

PATERNO’: RIPRESO “ZOZZONE” IN VIA SELLA – IL VIDEO

Un altro “sporcaccione seriale” è stato beccato dalle telecamere di videosorveglianza del Comune di Paternò, come pubblicato dal sindaco Nino Naso sulla sua pagina Facebook:Questo il post del primo ci...

A cura di Redazione Redazione
01 marzo 2019 14:12
PATERNO’: RIPRESO “ZOZZONE” IN VIA SELLA – IL VIDEO -
Paternò
News
Condividi

Un altro “sporcaccione seriale” è stato beccato dalle telecamere di videosorveglianza del Comune di Paternò, come pubblicato dal sindaco Nino Naso sulla sua pagina Facebook:

Questo il post del primo cittadino: “Altri incivili pescati, smascherati e multati in via Sella.
Non ci fermeremo fino a quando non la smetterete. Paternó è una Città civile!

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047