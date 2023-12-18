PATERNÒ. RUBATI LE LUCI NELL'ALBERO DI LARGO ASSISI: IL CONSIGLIERE GULISANO DENUNCIA L'ATTO VANDALICO
A cura di Redazione
18 dicembre 2023 09:00
Il consigliere Gulisano ha comunicato questa mattina attraverso un post sui social il furto delle luci dell'albero di Natale situato in Largo Assisi.
Nella dichiarazione, il consigliere ha espresso sgomento e indignazione per il gesto, evidenziando l'importanza simbolica dell'evento natalizio per la comunità locale.
Le autorità competenti hanno prontamente avviato un'indagine, visionando attentamente le telecamere nella zona per risalire al responsabile di questo atto.