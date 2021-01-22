PATERNÒ: SACERDOTE INVESTITO DA UN AUTO

FLASHUn incidente si è verificato questa sera, intorno alle ore 19 al Corso Italia.Ad essere coinvolto un pedone, si tratta di un Sacerdote della Comunità Paternese che per cause in via di accertament...

Un incidente si è verificato questa sera, intorno alle ore 19 al Corso Italia.

Ad essere coinvolto un pedone, si tratta di un Sacerdote della Comunità Paternese che per cause in via di accertamento è stato investito da una Fiat Punto.

L'uomo è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all' ospedale di Paternò per le dovute cure del caso.

Non si conoscono al momento le sue condizioni di salute.

E’ probabile che abbia picchiato la testa sul parabrezza del veicolo: la botta è stata violenta e in strada è rimasta una chiazza di sangue.

Il conducente della vettura si è subito fermato e ha allertato i soccorsi.

Sul posto per effettuare tutti i rilievi del caso sono intervenuti gli uomini della Polizia Municipale Locale.

