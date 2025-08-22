Paternò, sarebbe stato arrestato uno dei due sospettati dei recenti furti

Paternò, 22 agosto 2025 – Nel pomeriggio di oggi sarebbe stato arrestato uno dei due sospettati dei recenti episodi di microcriminalità che hanno scosso la città. Si tratterebbe di un minore italiano....

L’operazione giunge a poche ore dall’ennesimo fatto di cronaca avvenuto ieri sera, poco dopo le 20, in via Vittorio Emanuele, a pochi passi da piazza Indipendenza. Secondo una prima ricostruzione, un individuo avrebbe preso di mira un uomo, facendogli cadere a terra un borsellino. Non è ancora chiaro se si sia trattato di uno scippo o di una rapina all’interno di un esercizio commerciale della zona.

L’autore si sarebbe poi dileguato rapidamente tra le vie limitrofe. L’episodio, avvenuto in una zona centrale e molto frequentata, ha destato allarme tra i passanti.

Il caso si inserisce in un quadro già segnato da altri episodi di microcriminalità. Già ieri pomeriggio, intorno alle 18.30, ignoti si sarebbero introdotti per la terza volta in una storica abitazione di via Vittorio Emanuele, approfittando della momentanea assenza dei proprietari. Dopo aver provocato danni all’interno, i malviventi sarebbero stati sorpresi dal padrone di casa e si sarebbero dati alla fuga attraverso una finestra sulla via principale.

Secondo le prime informazioni, i responsabili sarebbero due soggetti del posto, già noti alle forze dell’ordine. Nelle stesse ore sarebbero stati segnalati altri furti in appartamenti tra via Carso e via Baratta, oltre a un ulteriore tentativo registrato ancora in via Vittorio Emanuele.

Una sequenza ravvicinata di episodi che continua ad alimentare la preoccupazione dei residenti. La comunità chiede maggiori controlli e interventi concreti per frenare un fenomeno che, negli ultimi giorni, starebbe colpendo con insistenza diverse aree della città, dal centro storico ai quartieri limitrofi.