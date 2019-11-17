PATERNO’: SCOMPARSO DA DIVERSI GIORNI, FAMIGLIA IN ANSIA

E’ scomparso dallo scorso 9 novembre, il signor Giuseppe Spampinato, 71 enne di Paternò.Da allora, nonostante varie ricerche, non si hanno più notizie del signor Giuseppe. L’ultima volta è stato visto...

E’ scomparso dallo scorso 9 novembre, il signor Giuseppe Spampinato, 71 enne di Paternò.

Da allora, nonostante varie ricerche, non si hanno più notizie del signor Giuseppe. L’ultima volta è stato visto all’ospedale di Paternò, dove l’uomo, in seguito ad un malore avuto in un panificio, era stato portato dal 118, per essere sottoposto a dei controlli.

L’uomo, è rimasto per qualche ora nel pronto soccorso dell’ospedale, poi, improvvisamente, si è allontanato, si crede spontaneamente, e da allora nessuna notizia è giunta ai parenti, né del luogo ove si potrebbe trovare l’uomo, né del suo stato di salute.

I nipoti, giustamente, hanno presentato denuncia ai carabinieri, e nello stesso tempo loro stessi, insieme alle forze dell’ordine, hanno iniziato le ricerche, proprio a partire dalla casa dell’uomo, ma purtroppo, finora, nessuna traccia è stata trovata, e nemmeno si hanno notizie certe dell’uomo, scomparso da circa dieci giorni.

Chiediamo a tutti i nostri lettori, di contattare la nostra redazione, le forze dell’ordine, e anche gli stessi parenti, qualora si ritenga di avere notizie del signor Giuseppe, o lo avvisti da qualche parte, sia a Paternò che nei Comuni vicini.

Le ricerche, intanto proseguono, per capire come e dove si trovi il signor Spampinato.