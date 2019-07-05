PATERNO': SCONTRO TRA AUTO IN VIA GB NICOLOSI

Uno strano incidente si è verificato ieri sera in via G.B. Nicolosi a Paternò.Ad essere coinvolte una Smart ed una Fiat Seicento.Da una prima ricostruzione sembra che un autovettura, guidata da una ra...

Uno strano incidente si è verificato ieri sera in via G.B. Nicolosi a Paternò.

Ad essere coinvolte una Smart ed una Fiat Seicento.

Da una prima ricostruzione sembra che un autovettura, guidata da una ragazza sia andata a sbattere contro le auto in sosta e poi, in preda al panico, si è messa a gridare ed allontanata dal luogo dell'incidente.

Ancora oscura la dinamica esatta dello scontro.

Danni solo alle carrozzerie delle auto, e per fortuna non a persone, vista l'ora in cui la via è abbastanza affollata.

Si attendono ulteriori sviluppi della situazione.