PATERNO' , SCUOLE CHIUSE IL 10 MAGGIO PER IL GIRO D’ITALIA 2022

È ufficiale: scuole chiuse il 10 maggio per la IV tappa del Giro d’Italia 2022 che transiterà da Paternò

In occasione del passaggio, giorno in cui il comune di Paternò sarà interessato dal passaggio del Giro d’Italia, l’amministrazione, con ordinanza n. 24 del 05/05/2022 , per garantire l’ordine e la sicurezza urbana e stradale, nonché lo svolgimento ottimale della manifestazione, per ridurre gli spostamenti ed evitare il congestionamento del traffico veicolare e prevenire inconvenienti e rischi per la pubblica incolumità, risulta opportuno ed urgente prevedere sin d’ora la chiusura dei plessi scolastici cittadini di ogni ordine e grado per la giornata del 10 Maggio 2022.

Rimarranno chiusi i plessi scolastici cittadini di ogni ordine e grado ricadenti nel Comune di Paternò, per la giornata del 10 Maggio 2022.

IL PASSAGGIO DELLA CAROVANA

La Carovana del Giro d’Italia si ferma a Paternò portando con sè divertimento, colore, animazione e tanti gadget.

L’appuntamento è per martedi 10 maggio alle ore 14.02 in Piazza Umberto il passaggio della Carovana, solitamente, anticipa di circa novanta minuti quello della corsa ciclistica.

Il Giro d’Italia attraverserà il nostro territorio nella quarta tappa con partenza da Avola ed arrivo sull’Etna (RIF. SAPIENZA)

L’ORARIO DEI PASSAGGI DEI CICLISTI

La partenza della terza tappa del Giro d’Italia, giorno 10 Maggio 2022 è prevista alle 12,25 da Avola 170 chilometri di percorso con arrivo sull’Etna (Rifugio Sapienza) , sarà il primo arrivo in quota del Giro d’Italia.

Ecco il dettaglio del cronoprogramma, con passaggi e orari nei diversi comuni del territorio previsti a seconda della velocità, che tiene conto di una ipotetica, realistica velocità media, compresa tra 35 e 39 km/h.

I ciclisti in gara arriveranno nel territorio di Paternò, con il passaggio presso:

PONTE BARCA tra le ore 15.34 e le ore 15.52

PATERNO' - VIA NAZAURIO SAURO TRA LE ore 15.44 e le ore 16.04

CHE COS'È LA CAROVANA

La Carovana del Giro d’Italia è un progetto di entertainment, promozione e visibilità indirizzato ai partner commerciali e ai comuni presenti lungo il percorso del Giro d’Italia.

E’ una festa che coinvolge il territorio nelle ore precedenti il passaggio della corsa rosa.

Un “serpentone” di automezzi colorati che precede il passaggio dei corridori di circa 90 min sul medesimo percorso.

Uno staff giovane e allegro che porta festa al suo passaggio, distribuendo tanti gadget a ritmo di musica

Il pubblico che assiste al passaggio della carovana diventa, contemporaneamente, spettatore e protagonista.

FOTO PASSAGGIO A BIANCAVILLA 2017