PATERNÒ: SCUOLE CHIUSE IL 5 DICEMBRE PER I FESTEGGIAMENTI DI SANTA BARBARA

PATERNÒ – Il Comune di Paternò si prepara ad accogliere i tradizionali Festeggiamenti in onore di Santa Barbara, patrona della città, che si svolgeranno nei giorni 3, 4 e 5 dicembre 2024.

Considerata la grande popolarità dell’evento e il conseguente afflusso di fedeli e visitatori, l’amministrazione comunale ha disposto la chiusura delle scuole cittadine per la giornata conclusiva delle celebrazioni, il 5 dicembre 2024.

La scelta di sospendere le attività didattiche è stata presa per garantire la sicurezza urbana e stradale, evitando il congestionamento del traffico veicolare e prevenendo possibili rischi per la pubblica incolumità. Inoltre, la chiusura delle scuole consentirà di agevolare lo svolgimento ottimale delle manifestazioni religiose e civili dedicate alla Santa.

L’ordinanza, emessa in conformità con l’articolo 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000, è stata adottata dopo il confronto con il Comandante del corpo dei Vigili Urbani, che ha sottolineato la necessità di misure preventive data l’entità dell’affluenza prevista.

IL PROGRAMMA DELLA FESTA

I festeggiamenti di Santa Barbara rappresentano uno degli appuntamenti più sentiti e partecipati del calendario cittadino, con eventi religiosi, processioni e iniziative culturali che richiamano fedeli e turisti da tutto il territorio. La giornata del 5 dicembre, in particolare, vedrà momenti clou della festa, tra cui le solenni processioni e spettacoli pirotecnici, per i quali si attendono migliaia di persone.

LA CHIUSURA DELLE SCUOLE

L’ordinanza riguarda tutti i plessi scolastici di Paternò, di ogni ordine e grado, che resteranno chiusi il 5 dicembre 2024. La sospensione delle attività didattiche mira a ridurre gli spostamenti e a facilitare la gestione della viabilità durante una giornata di particolare intensità per la città.