Paternò, scuole chiuse per maltempo mercoledì 21 gennaio 2026

A causa dell’ondata di maltempo che sta interessando la Sicilia orientale, i commissari della città hanno disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, mer...

A cura di Redazione Redazione
20 gennaio 2026 16:26
A causa dell’ondata di maltempo che sta interessando la Sicilia orientale, i commissari della città hanno disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, mercoledì 21 gennaio 2026.

Il provvedimento è stato adottato per le condizioni del nuovo bollettino della Protezione Civile regionale che prevede allerta ARANCIONE per la città di Paternò e per consentire lo svolgimento di verifiche tecniche sugli edifici scolastici dopo le intense piogge delle ultime ore.

La decisione riguarda tutti i plessi scolastici comunali, compresi asili nido, scuole dell’infanzia, primarie e secondarie.

Secondo quanto comunicato dall’amministrazione comunale, la sospensione delle attività didattiche è necessaria per permettere ai tecnici di effettuare sopralluoghi e controlli di sicurezza su aule, ingressi e spazi comuni, prima della ripresa delle lezioni.

📌 ELENCO SCUOLE CHIUSE mercoledì 21 gennaio 2026 (IN AGGIORNAMENTO)

  • Acireale
    Aci Sant’Antonio
    Adrano (disposta la chiusura delle scuole anche per il 22 gennaio)
    Belpasso
    Biancavilla
    Bronte
    Castiglione di Sicilia
    Catania
    Giarre
    Grammichele
    Nicolosi
    Scordia
    Trecastagni

(elenco in continuo aggiornamento)

