Paternò, scuole chiuse per maltempo mercoledì 21 gennaio 2026
A causa dell’ondata di maltempo che sta interessando la Sicilia orientale, i commissari della città hanno disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, mercoledì 21 gennaio 2026.
Il provvedimento è stato adottato per le condizioni del nuovo bollettino della Protezione Civile regionale che prevede allerta ARANCIONE per la città di Paternò e per consentire lo svolgimento di verifiche tecniche sugli edifici scolastici dopo le intense piogge delle ultime ore.
La decisione riguarda tutti i plessi scolastici comunali, compresi asili nido, scuole dell’infanzia, primarie e secondarie.
Secondo quanto comunicato dall’amministrazione comunale, la sospensione delle attività didattiche è necessaria per permettere ai tecnici di effettuare sopralluoghi e controlli di sicurezza su aule, ingressi e spazi comuni, prima della ripresa delle lezioni.
📌 ELENCO SCUOLE CHIUSE mercoledì 21 gennaio 2026 (IN AGGIORNAMENTO)
- Acireale
Aci Sant’Antonio
Adrano (disposta la chiusura delle scuole anche per il 22 gennaio)
Belpasso
Biancavilla
Bronte
Castiglione di Sicilia
Catania
Giarre
Grammichele
Nicolosi
Scordia
Trecastagni
(elenco in continuo aggiornamento)