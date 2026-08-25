Paternò, scuole verso la riapertura tra lavori e possibili disagi: il PD chiede chiarezza ai Commissari

Timori per doppi turni, trasferimenti degli alunni e sedi provvisorie: chiesto un confronto con i Commissari

A poche settimane dall’inizio dell’anno scolastico 2026/2027, il Circolo del Partito Democratico di Paternò interviene sulla situazione degli istituti scolastici cittadini e chiede un incontro urgente con i Commissari per fare chiarezza sui lavori in corso e su quelli che potrebbero partire proprio nel mese di settembre.

Secondo quanto riportato dal PD in una nota, sarebbero arrivate segnalazioni relative a possibili disservizi collegati agli interventi previsti in diversi plessi scolastici. Il timore espresso è che possano ripresentarsi situazioni già vissute negli anni scorsi, con doppi turni, spostamenti degli alunni in sedi differenti o provvisorie e difficoltà per famiglie, insegnanti e personale scolastico.

Il Circolo chiede quindi di conoscere la situazione reale degli edifici e le soluzioni previste dall’amministrazione commissariale, sia per l’imminente anno scolastico sia in prospettiva futura.

Tra i punti sui quali il PD chiede chiarimenti figurano anche la possibilità di garantire tempo pieno e tempo prolungato, la disponibilità e l’agibilità delle palestre, il funzionamento delle mense scolastiche e, più in generale, l’organizzazione delle attività didattiche nei plessi interessati dai lavori.

«Al fine di conoscere la reale situazione e le concrete soluzioni – si legge nella richiesta – e poter informare famiglie, personale e cittadinanza in maniera chiara e trasparente, si chiede un urgente incontro».

Il Circolo PD di Paternò richiama inoltre l’attenzione su una circolare relativa a uno degli istituti interessati dagli interventi, sottolineando criticamente come alcuni lavori siano previsti in coincidenza con l’avvio delle lezioni, nonostante il periodo di chiusura estiva delle scuole.

Adesso si attende di conoscere la risposta dei Commissari e soprattutto quale sarà il quadro organizzativo definitivo per studenti e famiglie in vista dell’apertura delle scuole.