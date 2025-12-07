Paternò, segnalazione: palo della pubblica illuminazione a rischio caduta davanti all’ospedale S. Salvatore

Nuova segnalazione da Paternò: un palo della pubblica illuminazione, posizionato di fronte all’ospedale S. Salvatore, risulta in evidente stato di deterioramento.Come mostrano le foto inviate da un ci...

Nuova segnalazione da Paternò: un palo della pubblica illuminazione, posizionato di fronte all’ospedale S. Salvatore, risulta in evidente stato di deterioramento.

Come mostrano le foto inviate da un cittadino, la base del palo appare gravemente erosa e arrugginita, con una parte ormai completamente vuota e consumata. La condizione della struttura desta preoccupazione per la sicurezza di pedoni e automobilisti che transitano quotidianamente nella zona.

Il palo si trova in un punto molto trafficato, tra auto, residenti e ambulanze dirette al presidio sanitario.

I residenti chiedono un intervento urgente per mettere in sicurezza la zona e scongiurare possibili incidenti.

(Foto inviate da un lettore)