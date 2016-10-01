95047

Paternò, seppellite tre salme di immigrati morti in mare

La tragedia avvenne nell'aprile dello scorso anno

01 ottobre 2016 13:46
95047.it Seppellite oggi presso il largo comune del Cimitero nuovo di Paternò, tre salme di immigrati che morirono nel corso del naufragio del 18 aprile dello scorso anno: è considerata una delle tragedie marittime piu gravi di sempre. Ed oggi alla presenza del sindaco Mangano e dell'assessore ai servizi sociali Galatà del presidente della Caritas vicariale don Nunzio Chirieleison e dell'Anpas nonche dell'Imam della moschea di Catania, Mufid Abu Touq, si è svolto un semplice rito di commiato presso il cimitero.

