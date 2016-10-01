Paternò, seppellite tre salme di immigrati morti in mare

La tragedia avvenne nell'aprile dello scorso anno

95047.it Seppellite oggi presso il largo comune del Cimitero nuovo di Paternò, tre salme di immigrati che morirono nel corso del naufragio del 18 aprile dello scorso anno: è considerata una delle tragedie marittime piu gravi di sempre. Ed oggi alla presenza del sindaco Mangano e dell'assessore ai servizi sociali Galatà del presidente della Caritas vicariale don Nunzio Chirieleison e dell'Anpas nonche dell'Imam della moschea di Catania, Mufid Abu Touq, si è svolto un semplice rito di commiato presso il cimitero.